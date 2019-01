“Inaction climatique” : sans réponse de l'Etat, le maire de Grande-Synthe l'attaque devant le Conseil d'Etat

À #Tourcoing, le maire #eelv de #GrandeSynthe @DamienCAREME annonce qu'il déposera plainte demain contre l'État pour son inaction contre le réchauffement climatique, le délai d'un recours gracieux étant épuisé. #climat pic.twitter.com/rKY5VDw553 — Jérémie Crépel (@JCrepel) 22 janvier 2019



L'avenir de Grande-Synthe "mis à mal"

L'Etat avait deux mois pour répondre à sa plainte.n'a rien reçu... Alors il attaque : "Sans réponse de l'Etat suite aux recours gracieux formulés le 19 novembre dernier et le délai de deux mois étant expiré, comme le lui permet la loi, Damien Carême (...) porte désormais son recours vers la juridiction supérieure ce mercredi, obligeant ainsi l'Etat à se positionner et à lui répondre", a annoncé ce mercredi le maire de Grande-Synthe dans un communiqué.A l'initiative de, plus dede personnes ont signé en France depuis la mi-décembre un appel, baptisé "", en faveur d'un, un résultat inégalé dans le pays pour une pétition en ligne.Implantée sur un sol argileux, la ville deest selon ses élus, particulièrement vulnérable aux risques liés au réchauffement climatique, notamment deet d'inondation.pour obtenir des juges des injonctions contre l'impuissance, l'inaction ou l'action insuffisante de l'Etat", a expliqué M. Carême."Le gouvernement ne fait pas suffisamment en matière de lutte contre le changement climatique et donc met à mal l'avenir de ma commune", avait expliqué M. Carême en novembre après avoir engagé ce recours gracieux auprès du ministre de la Transition écologique, du Premier ministre et du Président de la République.Ces dernières années, la municipalité a déjà mis en place des mesures pour réduire leset l'éclairage public. Face aux, les recours en justice se multiplient dans le monde.Auxen 2015, un tribunal, saisi par l'ONG Urgenda et 900 citoyens, avait notamment ordonné à l'État de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays de 25% d'ici à 2020. Un jugement confirmé en appel en octobre.