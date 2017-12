Migrant percuté à Grande-Synthe : le conducteur mis en examen

Toujours entre la vie et la mort

Un homme d'une cinquantaine d'années, qui a reconnu avoir percuté un migrant de 22 ans dimanche sur l'autoroute A16 à Grande-Synthe (Nord) et pris la fuite, a étéa-t-on appris auprès du parquet de Dunkerque. Interpellé le lendemain matin à son domicile dans le dunkerquois, il n'aau moment de l'accident, a-t-on ajouté de même source.Il a été mis en examen pour, et placé sous contrôle judiciaire avecDimanche, un migrant d'origine irakienne a été percuté vers 16h30 par un véhicule à Grande-Synthe , où des migrants vivent dans la précarité dans le campement sauvage du Puythouck, alors qu'il marchait sur l'autoroute avec d'autres ressortissants irakiens.L'auteur de l'accident, qui avait pris la fuite, a pu êtrerelevée par des automobilistes.Selon le conducteur, qui, le migrant a traversé l'autoroute, a précisé le parquet, tandis que des témoins affirment que le migrant marchait le long de la bande d'arrêt d'urgence et que le véhicule, qui zigzaguait, l'a alors percuté.L'homme percuté estSelon le parquet, à Dunkerque et alentour, de nombreux migrants marchent le long de l'autoroute pour rejoindre les aires de repos et tenter de monter dans les camions pour rejoindre l'Angleterre.Dans la nuit de jeudi à vendredi, un migrant afghan est mort après avoir été percuté par un véhicule sur la rocade menant au port de Calais, portant à trois le nombre de décès de migrants à Calais et ses environs en 2017.