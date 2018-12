Migrants : le maire de Grande-Synthe Damien Carême ouvre à nouveau un gymnase pour l'hébergement d'urgence

Je partage cette tribune. Pour être tout à fait précis, j’ai décidé, comme l’année dernière, d’ouvrir un gymnase de ma ville il y a 4 jours, pour y accueillir toutes les personnes en errance sur ma commune et leur offrir un minimum de dignité. Plus personne ne dort dehors depuis. https://t.co/pVUodJSKYy — Damien CAREME (@DamienCAREME) 30 décembre 2018

"Froid, voire très froid"

Les familles dans un autre centre

La ville de Grande-Synthe, près de Dunkerque, a rouvert un gymnase municipal pour héberger des migrants, en majorité des Kurdes irakiens, comme elle l'avait fait l'hiver précédent, a annoncé le maire EELV Damien Carême."J'ai décidé, comme l'année dernière," pour "y accueillir toutes les personnes en errance sur ma commune et leur offrir un minimum de dignité", a-t-il écrit sur Twitter dimanche soir en relayant la tribune signée par 14 associations qui accusent l'État de "mise en danger délibérée" des migrants, notamment à Grande-Synthe.Alors qu'il a fait "" ces derniers jours, le gymnase a rouvert vendredi, sans convention avec l'Etat, et accueille", essentiellement des hommes seuls dont une trentaine de mineurs isolés, a précisé à l'AFP Olivier Caremelle, directeur du cabinet du maire.Des associations se chargent de distribuer les repas.à proximité du bois du Puythouck, en contrebas de l'autoroute qui mène à Calais et qui enregistre des arrivées régulières de migrants désireux de rejoindre l'Angleterre.Un peuvivent toujours dehors dans ce bois, selon le cabinet du maire.Les forces de l'ordre y avaient évacué fin octobre un campement, où vivaient alors environ 1.800 personnes, dont une grande partie avaient été emmenées dans des structures d'hébergement de la région. C'était la sixième opération de ce type en cinq mois.