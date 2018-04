Tournoi de Monte-Carlo : le Nordiste Lucas Pouille chute d'entrée face à l'Allemand Mischa Zverev

Le n°1 français Lucas Pouille, demi-finaliste sortant, a chuté dès son entrée en lice au Masters 1000 de Monte-Carlo face au 55e mondial, l'Allemand Mischa Zverev, 2-6, 6-1, 7-6 (7/3) mardi. Le 11e mondial restait sur deux succès sur terre battue, obtenus au début du mois à Gênes (Italie) où il avait qualifié la France pour les demi-finales de la Coupe Davis.



Mais en Principauté, il a manqué cruellement de constance après une première manche limpide. Le Nordiste de 24 ans a cumulé 49 fautes directes (30 pour son adversaire) et n'a pas su concrétiser ses opportunités quand il a repris l'ascendant dans le dernier acte. Il a servi pour mener 5-2 avant de concéder un jeu blanc.



L'aîné des frères Zverev, qui n'a pas gagné deux matches consécutifs depuis le début de l'année (en dix tournois) s'est mis de plus en plus à y croire. Grâce à un service efficace, il a fait céder le n°1 des Bleus dans le tie-break, créant ainsi la surprise du jour.





La semaine prochaine à Budapest

En l'absence de Gaël Monfils et de Jo-Wilfried Tsonga, toujours en convalescence, Pouille représentait les meilleures chances françaises dans ce tournoi, qui lance la saison européenne sur terre battue.



Le n°1 tricolore tentera de faire mieux la semaine prochaine à Budapest - où il défendra son titre - ainsi qu'à Madrid et Rome, les deux autres Masters 1000 disputés sur l'ocre avant Roland-Garros (27 mai - 10 juin).