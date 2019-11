Grenelle contre les violences conjugales : le Pas-de-Calais est-il en pointe sur le sujet ?



Satisfaction des associations

Lutter contre les violences conjugales. Il y a trois mois, le département du Pas-de-Calais avait choisi de lancer son propre Grenelle, au niveau départemental. Pendant plusieurs mois, des centaines de professionels et d'acteurs institutionnels se sont rassemblés pour discuter et proposer des idées concrètes. Le tout autour de 4 thématiques :-l’amélioration de la prise en charge des victimes-l’articulation des professionnels-l’identification de mesures complémentaires dans la responsabilisation des auteurs-la définition de l’accompagnement des enfants victimes des violences conjugales.Premier effet concret : depuis le lancement de ce Grenelle, la parole s'est un peu plus libérée. "Oui, les plaintes augmentent dans le département, constate Fabien Sudry, Préfet du Pas-de-Calais. C'est à la fois un signe préocccupant, ça veut dire qu'il y a du travail à faire et en même temps, c'est bien que la parole se libère".Au vu de ce constat, quelles sont les mesures locales qui vont être mises en place ? "A l'issue de ces ateliers, organisés du 2 octobre au 8 novembre 2019, plus de 500 propositions ont été formulées et 43 fiches de restitution ont été construites", précise la Préfecture du Pas-de-Calais.Le Plan cadre de lutte contre les violences faites aux femmes 2019-2022 a été officiellement adopté. Au total, des dizaines de solutions nouvelles ont été identifiées, notamment pour améliorer la prise en charge en milieu rural. Des mesures complémentaires des mesures annoncées par le gouvernement Au plan national, ces dernières sont contestées et jugées insuffisantes. Dans le Pas-de-Calais, les associations affichent leur satisfaction. "On est rassuré, parce que déjà, on en parle, explique Benoit Durieux, Directeur du pôle hebergement association SOLFA. Il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Des vraies propositions qui peuvent se mettre en place rapidement.Agir rapidement pour enfin faire baisse ce chiffre : 8400 faits de violences envers les femmes ont été enregistrés dans le Pas-de-Calais en 2018.