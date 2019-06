Grigny : Jean-Lin Lebrun créateur de roses

550 espèces vendues

Des baptêmes de roses pour se souvenir

La rose Louise Dupin & la rose Jean-Marie Pelt

Un nom de guitare électrique

Grand honneur émotion aujourd'hui baptême de la rose "Jean-Pierre Danel"-"Miss Daisy" à l'abbaye de Chaalis / Journées de la Rose. Le fameux créateur Jean-Lin Lebrun (Mela Rosa) m'a fait l'honneur de dédier à ma guitare et à moi-même cette splendide et nouvelle variété de rose pic.twitter.com/hnjzyr1hBt — Jean-Pierre Danel (@JeanPierreDanel) 8 juin 2019





Des rosiers résistants et uniques

La pépinière Mela Rosa ouvre ses portes

C'est dans le village de Grigny que se cache la pépinière extraordinaire de Mela Rosa. Depuis près de 20 ans, Monique et Jean-Lin Lebrun y créent des roses. Chaque année, des milliers d'amoureux des jardins et de passionnés roses viennent de loin pour admirer leurs derniéres créations.Un jardin aux mille senteurs de l'arrière-pays du Touquet, où Jean-Lin Lebrun, ancien salarié du verger conservatoire régional à Villeneuve-d'Ascq se livre, sur deux hectares, à l'alchimie de la rose. Depuis 1995, une cinquantaine de roses sont nées de sa baguette, tandis qu'il en commercialise 550 espèces ! Chacune de ses créations est très attendue.Ce couple de magiciens conjuge au naturel, sans engrais ni pesticide, leurs productions : Bisous d'amour, Chapi-Chapo, des Étoiles dans les Yeux, la Belle d'Artois... Plus de 3000 "arbustes épineux", selon leurs inspirations et parfois sur commande."Je baptise mes créations pour des événements particuliers, comme pour cette rose "Louise Dupin". Un rosier rose, grimpant, trés résistant au froid, baptisé en l'honneur de la féministe et femme de lettres, dernière dame du château de Chenonceau .""Mais cela peut être aussi des demandes précises" comme "la rose "Jean-Marie Pelt" pour le célébre pharmacien - botaniste et écologue français. Il voulait un rosier sauvage qui ressemble à des églantines mais qui fleurit toute l'année et fait des fruits en hiver pour nourrir les oiseaux" explique Jean-Lin Lebrun.Mais cette année, c'est la premiére fois qu'il créé pour une guitare ! Ou plutôt pour le " guitariste français Jean-Pierre Danel , amoureux de sa guitare de 1954. C'est pourquoi il voulait lui offrir une rose délicate. Elle est d'un rose-corail et symbolise la rencontre de la création, la musique et le jardin" sourit Jean-Lin Lebrun.Chaque année des croisements sont réalisés, de parents sélectionnés pour leur couleur, leur forme ou leur resistance aux maladies. Après avoir récolté les graines de ces rosiers fertilisés par sa main, c'est l'année suivante que de nouvelles roses se dévoileront.Avec de la patience, il faut entre 5 et 10 ans pour une création durablement installée. Toutes différentes au sein d'une même famille, les milliers de roses de la pépiniéres Mela Rosa s'admirent, se respirent et s'achètent dans l'incroyable jardin de la maison de Monique et Jean-Lin Lebrun. La pépiniére Mela Rosa porte le nom de la première création de Jean-Lin Lebrun, pomme et rose mélangée. Elle vous ouvre ses portes tout ce week-end du 15 et 16 juin ... pour des conseils ou juste pour le plaisir des yeux.