Guînes : trois étudiants reconnaissent avoir volé une centaine d'objets d'art dans des églises

C'est un beau coup de filet que vient de réussir la section de gendarmerie de Lille : trois étudiants - deux hommes et une femme - ont été interpellés à Guînes, près de Calais et sont soupçonnés d'avoir dérobé une centaine d'objets d'art dans des églises des Hauts-de-France, mais aussi de Belgique.



Une statue évaluée à 10 000 euros

Le butin, retrouvé intact dans l'appartement d'un des accusés, comprend aussi bien des tableaux que des statues ou des ciboires. On y trouve même une statue évaluée à près de 10 000 euros. Leur point commun ? Tous ont été volés dans des églises.



Le parquet de Boulogne-sur-Mer avait initialement ouvert une enquête sur des vols d'objets d'art dans le Boulonnais. La section de recherche de la gendarmerie de Lille a alors été saisie, et c'est elle qui a fait le rapprochement avec les autres vols dans la région, usant du même mode opératoire.



Trois étudiants de moins de 30 ans

Trois étudiants ont été interpellés dans les dernières 24 heures : un homme de 28 ans domicilié à Bailleul, un autre de 29 ans à Lille et une femme de 27 ans résidant à Loon-Plage. Tous les trois ont reconnu les faits.



Au domicile de l'un d'eux, les enquêteurs ont retrouvé l'intégralité du butin, y compris des objets dont le vol n'avait pas été signalé. Aucun n'avait été revendu, ce qui laisse à penser qu'il pourrait s'agir de voleurs passionnés d'art - et non de receleurs.



La difficulté à présent sera d'identifier les propriétaires des objets volés. Les enquêteurs vont travailler de concert avec la gendarmerie belge.