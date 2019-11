Les habitants de Noeux-les-Mines et Labourse peuvent de nouveau boire l'eau du robinet

Arrondissement de #Béthune: levée des restrictions de la consommation en eau sur les communes de #NoeuxLesMines et #Labourse.



Depuis une rupture accidentelle de canalisation d'eau lundi dernier, les habitants de Noeux-les-Mines et Labourse, dans le Pas-de-Calais, ne devaient plus consommer l'eau du robinet. "Il existe une possibilité d’infiltrations dans les canalisations d’eaux souillées, de boues ou de polluants présents dans le sol, ce qui ne préserve plus la qualité de l’eau du réseau", avait prévenu la préfecture.Des prélèvements ont été effectués dès mardi et les analyses bactériologiques ont permis de conclure que l'eau disribuée dans les deux communes était potable.La préfecture a donc levé jeudi soir toutes les restrictions de consommation.