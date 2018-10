Nos parents et nos grands-parents étaient mineurs

À Haillicourt, on fait les vendanges sur le terril

De belles grappe de raisons poussent sur des résidus de charbon. À Haillicourt,ont été plantés sur le terril en 2011. Et la récolte s'annonce cette année très prometteuse.Samedi matin, une cinquantaine de cueilleurs et de porteurs, tous bénévoles, participaient à ces sixième vendanges. Parmi eux, Béatrice et Frédéric Bonne, tous les deux originaire d'Haillicourt."Nos parents et nos grands-parents étaient mineurs, donc voir un terril transformé avec la vigne, c'est un beau pied de nez à la vie", explique Frédéric.L'année dernière, la récolte avait permis de faire 700 bouteilles de vin.