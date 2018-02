Haisnes : Trois maisons ravagées par un incendie, dix personnes relogées

Dix personnes ont dû être évacuées à la suite d'un violent incendie qui a touché trois maisons à Haisnes (Pas-de-Calais) dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 février.



Le feu s'est déclaré peu avant 4 heures du matin dans une maison de la rue du Centre, avant de se propager aux deux maisons mitoyennes.



Les casernes de Haisnes, de Lens, de Liévin et de La Bassée ont été mobilisées pour éteindre le sinistre, au moyen de quatre lances à incendie dont une montée sur échelle.



Dix personnes ont dû être évacuées des trois maisons : six adultes et quatre enfants, réfugiés à la mairie de Haisnes le temps de l'intervention. Tous seront relogés par des proches.



Les secours sont encore sur place ce dimanche matin pour déblayer les trois maisons sinistrées.