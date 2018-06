Hauts-de-France : les élus PCF soumettent dix “propositions d'urgence” au Premier ministre

Les 5 parlementaires PCF des Hauts de France reçus à Matignon pour la remise en mains propres du Manifeste des Hauts de France avec 10 propositions pour la Région,santé,services publics,pouvoir d'achat... pic.twitter.com/FAZrvEyt8P — Eric Bocquet (@EricBocquet) 9 juin 2018

Pour un troisième CHU dans le Bassin minier

Interview du député du Nord Fabien Roussel

Rédaction par Christine Cayet. Images par Jean-Pascal Crinon. - France 3

Six propositions pour le pays

Dix "propositions d'urgence" en faveur de leur région, touchée par "le chômage, la surmortalité et l'exclusion", comme lLes élus PCF ont remis au chef du gouvernement un "manifeste" comprenant ces dix propositions et décrivant les problèmes mais aussi les espérances d'une région qui se refuse à la "caricature", qui ferait d'elle "un territoire désespéré, où prospère le Front national"."Nous avons mené un travail d'écoute" de "ceux qu'on n'entend plus".de trois ans pour les hommes et de deux ans pour les femmes par rapport à la moyenne nationale, accès aux soins "catastrophique", "délocalisations", "éleveurs délaissés" sont quelques-uns des problèmes qu'ils soulèvent.Quatre de leurs propositions sont liées à la région seule: "nécessité d'installer un troisième CHU dans le Bassin Minier, en lien avec les hôpitaux de Lens, Douai et Béthune et garantie du maintien des maternités de Creil et Clermont", "maintien des(Orchies-Lourches, Etaples-Saint-Pol-sur-Ternoise etc) et réalisation du barreau ferré Creil-Roissy".Ils demandent également un "moratoire sur les fermetures de bureaux de poste, de perceptions, deet les quartiers populaires", ainsi que "la mise en oeuvre d'un projet régional deintégrant les ports de Dunkerque au Havre".Les communistes demandent ainsi "et le retour de la demi-part fiscale pour les veuves", "l'augmentation du Smic à 1.900 euros brut pour un temps plein", le conditionnement des aides publiques aux entreprise "à l'augmentation des salaires et au maintien de la production en France", "l'augmentation des budgets de fonctionnement et d'investissement dans la santé", un "moratoire sur les fermetures de lit d'hôpital" et la "mise en oeuvre d'un plan de désendettement des hôpitaux".Autres propositions : "aux choix stratégiques de l'entreprise en élargissant les pouvoirs des élus du personnel", ainsi que "la mise en place d'un grand plan de renforcement de l'Inspection du Travail, de la Médecine du Travail et de l'administration fiscale".