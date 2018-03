Congrès du Front National : les électeurs d'Hénin-Beaumont soutiennent-ils Marine Le Pen ?

Congrès du Front National : Hénin-Beaumont est-il toujours le fief de Marine Le Pen ?





Voix discordantes



Changer de nom, un symbole

On dit, mais ici dans son fief, la plupart des électeurs lui fontSur le marché d'Hénin, pratiquement tous les passants ont déjà croisé la candidate frontiste. "Sa personnalité, ses convictions, ses jugements...", explique cette Héninoise. "", renchérit une autre.Pourtant Marine Le Pen est. En 2017, 24 % des français estimaient qu'elle pourrait faire une bonne Présidente de la République. Ils ne sont plus queaujourd'hui. Un sentiment qui gagne même. En cause : le, considéré comme raté par certains.Pour d'autres, Marine Le Pen serait même devenueà la montée du Front National. ", maintenant je ne suis pour rien du tout. Quand on voit comment elle s'est comportée devant Macron...", souffle un Héninois. "Les gens ont du mal à accepter Marine Le Pen.", poursuit un autre.Dans sa permanence, alors que s'ouvre le congrès de Lille, on. Ce week-end Marine Le Pen devrait annoncer leUn changement très attendu pour remettre le parti sur les rails. "Ça va nous permettre en tout cas de rassembler et de prouverde progression", avance Christopher Szczurek, conseiller départemental Front National dans le Pas-de-Calais."On veut rassembler aujourd'hui. Il y aqui arrivent très bientôt, ça va aller très vite. Il ne s'agit pas de faire de l'image, mais", poursuit le conseiller départemental.Cesuffira-t-il a convaincre les électeurs ? De nombreux militants d'Hénin-Beaumont ont prévupour le congrès.