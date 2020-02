Coronavirus : des lycéens d’Hénin-Beaumont sont confinés après un voyage scolaire avec escale à Hong-Kong

Le courrier adressé par l'Académie de Lille précise les consignes de prévention pour éviter tout risque de propagation du coronavirus



Ils ont les photos souvenirs d'un beau voyage en Australie. Leur retour est plus chaotique.Avant de rentrer chez eux, les 26 élèves de Première du lycée Darchicourt à Hénin-Beaumont et leurs deux professeurs ont transité par Hong-Kong, zone à risque pour l'épidémie de coronavirus.Ils ont été obligés de porter des masque dans l'avion du retour jusqu'à chez eux. Ils vont aussi devoir y rester confinés pendant deux semaines. Une mise en quarantaine a été décidée par l'Agence régionale de santé. Elle a été relayée aux élèves concernés et à leurs familles par l'Académie de Lille, qui leur a envoyé ce courrier.Combien d'élèves pourraient être concernés par des mesures de quarantaine dans la région ? Combien d'établissements scolaires ? Encore en période de vacances, l'académie ne dispose pas de chiffres pour le moment.Mais les personnels de direction ont tous été informés des consignes de prévention à délivrer aux parents d'élèves et à tous les personnels de l'Éducation nationale qui auraient voyagé dans des zones à risque ces derniers temps."La première consigne, c’est que si votre enfant a été dans une zone à risque pendant les vacances, il ne peut pas réintégrer la crèche, l’école, le collège, le lycée ou l’université. Il faut nous le signaler", détaille la rectrice de l'académie de Lille, Valérie Cabruil."C’est vrai aussi pour les personnels concernés. La consigne est connue : rester chez soi pendant 14 jours", poursuit-elle .La rectrice ajoute que la liste des zones à risque est évolutive, il faut la consulter sur le site du gouvernement "Si on est concerné, on le signale, on ne va pas travailler, on reste à la maison", conclue-t-elle.► Reportage M. Mas / V. Leroux / T. Da Fonseca"Pour les enfants, la continuité pédagogique sera assurée", promet Valérie Cabruil, qui précise qu'une plate-forme pédagogique d’enseignement à distance pourra être mobilisée.Une affiche des comportements à adopter vient tout juste d'être envoyée par le Ministère. Elle sera apposée dans tous les établissements scolaires dès ce week-end pour que lundi, au lycée Darchicourt comme ailleurs, tous puissent être informés de la conduite à tenir pour éviter toute propagation du coronavirus.