Covid-19 : "Personne n'est à l'abri" pour le maire de Dourges, contaminé après des funérailles à l'origine d'un cluster

"Le Covid-19 s’est invité durant notre deuil"

Au téléphone, Tony Franconville tousse et ressent une certaine fatigue : le maire de Dourges (Pas-de-Calais) a été testé positif à la Covid-19. Il a été contaminé, comme une vingtaine de personnes de son cercle proche, lors des funérailles d’un membre de sa famille organisées le mardi 6 octobre dernier à Hénin-Beaumont.Contrairement aux mariages ou aux événements privés organisés dans des établissements recevant du public où les jauges sont limitées, le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé le 23 septembre dernier que "quelle que soit la zone, les enterrements ne seront pas concernés par une restriction ou une interdiction." Il est toutefois fortement recommandé de faire appel au bon sens de chacun.Alors que la préfecture du Pas-de-Calais alerte sur "une augmentation brutale des contaminations" à Arras et dans la communauté d’agglomération d’Hénin-Carvin, où le taux d’incidence – c’est-à-dire le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants – avoisine les 200, le maire de Dourges témoigne pour rappeler que "personne n’est à l’abri."Mardi 6 octobre, Thierry Franconville et sa famille se réunissent au crématorium d’Hénin-Beaumont pour les funérailles d’un de leurs proches. "Tout a été fait dans les règles de l’art" précise l’édile, qui explique que le nombre de personnes à l’intérieur du crématorium était limité, et que "lors de la cérémonie, nous étions tous masqués." A l’extérieur, des dizaines de personnes se rassemblent, un peu moins de 200 selon la préfecture.

Tony Franconville en est certain : les contaminations ont eu lieu dans la sphère privée, lors du rassemblement qui s’est tenu après les funérailles chez un particulier.

"Le virus a pu circuler à travers un geste de réconfort dans notre cercle privé du fait du deuil qui touche ma famille." Tony Fraconville, maire de Dourges (62)

"Toute la famille du défunt a été touchée" résume-t-il. Une vingtaine de personnes ont été testées positives, une semaine après l’événement. Le maire est actuellement à l’isolement, pour 7 jours minimum.

"Personne n’est à l’abri"

"Les échanges de nature familiale sont une des raisons qui conduisent au constat d’une augmentation du Covid, rappelle Louis Le Franc, préfet du Pas-de-Calais. Il faut être très vigilant." Un constat partagé par le maire de Dourges, qui témoigne de son expérience pour adresser un message à la population.



"Personne n’est à l’abri, résume-t-il. C’est pourquoi je vous encourage à ne pas relâcher vos efforts vis-à-vis des gestes barrières."