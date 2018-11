Drocourt : appel à témoins suite à l'agression d'une adolescente dans le parc Aquaterra

Le vendredi 23 novembre entre 12h et 12h30, une adolescente a été violemment appréhendée par un jeune homme alors qu'elle sortait du parc Aquaterra, du côté de la rue Georges Cappelle à Drocourt.



L'agresseur l'avait suivie, puis saisie par le bras pour l'attirer à nouveau dans le parc. La jeune fille, âgée de 13 ans, s'est débattue jusqu'à tomber au sol. Au même moment, un automobiliste sortait de sa voiture à proximité, ce qui a mis en fuite le jeune homme.

Appel à témoins

La police lance un appel à témoins, notamment pour retrouver l'automobiliste qui a permis de mettre en fuite l'agresseur, ou toute autre personne qui aurait pu croiser ce dernier dans le parc Aquaterra. La veille, la victime l'avait déjà croisé au même endroit, et il lui avait déjà parlé.



Âgé d'environ 18 ans, l'individu recherché est assez mince, de type européen et était vêtu d'un blouson noir à capuche blanche au moment des faits.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette affaire, et notamment l'automobiliste qui a mis en fuite l'agresseur, est priée de prendre contact avec les enquêteurs de la Sûreté Départementale de la Circonscription de Sécurité Publique de Lens Agglomération au 03.21.13.51.05 ou 03.21.13.51.03 (heures ouvrables) ou au 03.21.13.50.83/84 en dehors des heures ouvrables.