Drocourt : un mort et deux blessés dans un accident entre deux voitures, la D40 coupée

Un accident impliquant deux voitures a fait un mort et deux blessés ce mercredi en milieu d'après-midi à Drocourt. La départementale 40 est coupée à la circulation.

L'accident a eu lieu sur la D40 à Drocourt, dans le sens Rouvroy-Hénin. • © Greg Ory via Facebook On alerte dans le 59/62 - Montage France 3

La D40 coupée

Une personne est décédée et deux autres ont été blessés, dont une grièvement, dans un accident de la route survenu vers 16 heures ce mercredi sur la D40 Hénin-Beaumont / Rouvroy, à hauteur de Drocourt (Pas-de-Calais).Deux véhicules sont impliqués. A l'arrivée des secours, l'une des trois victimes était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les tentatives de réanimation, son décès a été déclaré sur les lieux.L'axe a été coupé à la circulation pour permettre à l'hélicoptère du SAMU 62 de prendre en charge le blessé grave.Les autorités préfectorales demandent d'éviter le secteur absolument.On ignore encore les causes et les circonstances de l'accident.