Élections européennes : le maire d'Hénin-Beaumont Steeve Briois pilotera la campagne du Rassemblement national

Le vice-président du Rassemblement national Steeve Briois pilotera la campagne de son parti pour les élections européennes en mai, dont la communication sera assurée par l'ancien identitaire Philippe Vardon.



L'eurodéputé RN et maire d'Hénin-Beaumont Steeve Briois sera "directeur de campagne" pour ce scrutin, a indiqué ce lundi 10 décembre le porte-parole du parti Jordan Bardella.



Un ancien identitaire à la communication Il aura deux adjoints, dont le conseiller régional en Provence-Alpes-Côte d'Azur Philippe Vardon, ancien dirigeant du Bloc identitaire. Intégré au bureau national du RN lors du congrès en mars, M. Vardon sera chargé de la communication du parti pour ces élections.



M. Briois sera également secondé pour l'aspect opérationnel de la campagne par Kévin Pfeffer, déjà délégué national du RN aux élections et conseiller régional dans le Grand Est.



Marine Le Pen pas sur la liste La présidente du RN et députée du Pas-de-Calais, Marine Le Pen mènera la campagne de son parti aux européennes mais ne conduira pas la liste, sur laquelle elle figurera en position non éligible.



La tête de liste sera issue du parti. Le nom de Jordan Bardella, directeur des jeunes RN, circule avec insistance pour occuper ce poste.