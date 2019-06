Les ex-Samsonite d'Hénin-Beaumont devenues comédiennes au festival d'Avignon, le documentaire à revoir sur internet

Licenciées par Samsonite en 2007, ces anciennes ouvrières de l'usine d'Hénin-Beaumont n'étaient jamais montées sur les planches. Après avoir poursuivi leur ancien employeur jusqu'aux Etats-Unis, elles ont décidé de se servir de leur rage pour prendre la parole au théâtre.Avec leur pièce “On n’est pas que des valises”, elles sont allées au festival d'Avignon. C'est cette expérience que retrace la documentariste Hélène Desplanques dans "La cour d'Honneur", produit par les Docs du Nord pour Weo et Télérama." On était très en colère parce qu'on nous a berné". "Notre entreprise faisait de gros bénéfices et presque du jour au lendemain, ils nous ont foutu dehors comme des malpropres", racontent les anciennes ouvrières, dans le film.Licenciées en 2007 presque sans indemnités, grâce à une manipulation financière, les ex-Samsonite espéraient obtenir gain de cause, en allant jusqu'à Chicago, en attaquant un des plus puissants fonds d'investissements américains, dirigé par l'ancien candidat à la présidence américaine, Mitt Romney.A la suite de cette expérience, la documentariste Hélène Desplanques, qui les suit depuis le début, a écrit la pièce de théâtre et c'est elle, qui narre leur histoire dans ce film. Elle avait déjà fait un documentaire sur leur combat judiciaire "Liquidation totale", à revoir sur Vimeo. Avec cette prestation à Avignon, devant un public élitiste, elle entend faire se rencontrer deux mondes et revaloriser ces ouvrières.Accompagnées, d'actrices professionnelles, 7 anciennes salariées montent sur scène, pour 1h20 de spectacle, où elles racontent leur histoire. " Ça nous fait du bien de la jouer, puisque ça nous soulage quelque part...Plus on la joue, plus on arrive à supporter les émotions", explique une ancienne salariée, devant le public avignonnais.Le documentaire est à voir sur Télérama, jusqu'au 30 juin. La pièce de théâtre est encore jouer dans toue la France, nles dates sont consultables sur le site de la compagnie.