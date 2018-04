Grève des avocats à Béthune : le procès d'Eugène Binaisse, ancien maire d'Hénin-Beaumont, renvoyé

L'ancien maire et six autres prévenus

"En raison dule procès a été renvoyé, il débutera jeudi matin à 8h30", a indiqué le parquet de Béthune. Ce procès doit se terminer vendredi.Quand le frontisteil trouve sur son bureau, avance l'un de ses proches, ancien élu municipal : "des emprunts toxiques dont les clauses nocives pouvaient atteindre", et "un contentieux avec".Ces finances plombées conduisent aussi le maire à exhumer ce qu'il considère comme, concernant plusieurs marchés publics qui auraient étésonorisation, construction d'un crématorium, étude d'une piscine, etc.Leet poursuit Eugène Binaisse et des collaborateurs, tandis que Steeve Briois se constitue"Il y a eu, de là à dire qu'il y a eu ostensiblement prise illégale d'intérêts et délit de favoritisme...", se défend Eugène Binaisse, maire divers gauche de 2010 à 2014.L'ancien édilemême si c'est son responsable des marchés publics Christian Huyghe qui sera en première ligne.comparaîtront.