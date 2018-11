VIDEO. Hénin-Beaumont : un Burger King incendié en marge d'un rassemblement de Gilets Jaunes

Une vidéo diffusée en direct sur Facebook vers 1h30 du matin ce samedi montre le début de l'incendie survenu au. On y voit les flammes consumer les parasols du fast-food situé en bordure du rond-point des Vaches.Autour on aperçoit des manifestants, certains vêtus de gilets jaunes, d'autres non. Sur la vidéo, on entend des voix accuser les CRS d'être à l'origine du départ de feu, mais rien, sur la vidéo, ne permet de le confirmer. Les cuisines du restaurant ont également été incendiées.au rond-point des Vaches, investi par de nombreux Gilets Jaunes. "Elles ont été contraints de faire usage de moyens lacrymogènes afin de ramener le calme face à des manifestants déterminés", explique un communiqué préfectoral qui annonceOutre le Burger King, un restaurant KFC, situé à proximité, a également été vandalisé, de même que le véhicule d'un particulier ayant tenté de forcer le barrage des manifestants.