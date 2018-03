Hénin-Beaumont : un conseiller municipal d'opposition condamné pour diffamation envers Steeve Briois

Steeve Briois en maillot de bain à Hénin-Beaumont La plage : le "bashing" de l'été? (via lavoixdunord.fr Il a suffi que, pour l'inauguration d'HB La plage, le maire d'Hénin-Beaumont tombe la chemise et se baigne dans la piscine pour que, sur la toile, l'opposition, par la plume d'un Stéphane Filipovitch s'estimant outré, fasse de peu glorieux amalgames....

Condamnation en appel​

Stéphane Filipovitch, conseiller municipal socialiste d'Hénin-Beaumont, a été condamné le 15 mars par la Cour d'appel de Parisdiffamation publique envers Steeve Briois. Dans un communiqué daté de vendredi 23 mars, le maire Front national de la commune se félicite de la décision "qui vient condamner un amalgame homophobe évident et une volonté de salir abjecte", peut-on lire.Stéphane Filipovitch était jugé pour un texte publié sur son blog en 2015 dans lequel il s'exprimait à propos d'une photo de Steeve Briois diffusée sur les réseaux sociaux. On pouvait le voir dans une piscine de la ville entouré d'enfants à l'occasion de l'opération "Hénin-Beaumont La Plage".Il expliquait que ce cliché ne correspondait pas selon lui à "la réserve, la retenue, la décence" inhérentes au statut de maire. "Lorsqu’on est maire, on ne s’incarne pas soi-même, on représente la République française", précisait-il avant d'ajouter : "cette présence d’un homme photographié dans l’eau avec des mineurs est déjà très 'limite'".Le conseiller municipal d'opposition, qui avait obtenu gain de cause en première instance, a été condamné en appel à verser 3 500 euros à Steeve Briois."La Cour a reconnu que les textes visés par la plainte imputaient par insinuation des tendances pédophiles à Steeve Briois, par des choix lexicaux parfaitement réfléchis", poursuit le communiqué. Steeve Briois demande par ailleurs sa démission de l'assemblée de la commune.