Hénin-Beaumont : un mort et cinq blessés dans une collision frontale

Intervention commune de #Hénin-Beaumont terminée Bilan Humain : 6 victimes,1 décédée, 1 blessé léger et 4 victimes blessées graves. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 — SDIS 62 (@ActuSDIS62) 5 juin 2019

Un automobiliste a perdu la vie et cinq autres personnes ont été blessées ce mercredi 5 juin dans un choc frontal. Le drame est survenu vers 15h30 sur la départementale D47 à Hénin-Beaumont, en direction d'Esquerchin (Nord).On ignore, à ce stade, les circonstances exactes de l'accident. Le conducteur de l'un des deux véhicules est décédé sur le coup, tandis que dans la voiture qui arrivait en face, quatre personnes sont grièvement blessées, selon une source policière. Une cinquième personne, dans ce même véhicule, a été prise en charge avec des blessures plus légères.Parmi les persnnes blesseés, on compte trois jeunes de 17, 19 et 21 ans, ainsi qu'un couple âgé chacun de 48 ans. On ignore l'âge du conducteur de l'autre véhicule, décédé.Les secours sont toujours sur les lieux et une déviation a été mise en place. Un hélicoptère est également sur les lieux. Une enquête a été ouverte.