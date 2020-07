Louane sort son nouveau single "Donne moi ton coeur", écrit par le rappeur belge Damso.

Après près de deux ans sans single solo, la chanteuse et actrice Louane, revient avec "Donne moi ton coeur", écrit par Damso.

Ça fait tellement longtemps que j’attends ça, j’espère qu’il vous plaira, je suis trop heureuse de vous le présenter ce soir. Un titre qui me tient beaucoup à cœur. Un titre qui me colle à la peau#DonneMoiTonCoeur pic.twitter.com/0r3re8eACU — Watchoutforthetornado🌪 (@louane) July 2, 2020

Un troisième album aux influences plus urbaines ?

Louane - Donne-moi ton coeur (Clip Officiel)

A la fin de sa tournée de son deuxième album, la chanteuse Louane, originaire d'Hénin-Beaumont, s'était fait très discrète sur la scène musicale, se consacrant à sa vie privée. Elle revient ce vendredi 3 juillet en solo avec son single "Donne moi ton coeur", écrit par le rappeur belge Damso.Sur ses réseaux sociaux, elle ne gâche pas sa joie de retrouver ses fans : "Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. J'espère qu'il vous plaira, je suis trop heureuse de vous le présenter ce soir. Un titre qui me tient beaucoup à coeur. Un titre qui me colle à la peau."En plus des mots de Damso, la chanteuse héninoise, s'est accompagnée de la musique électro-pop de WOLFGVNG pour réaliser ce single, le premier d'un album qui devrait sortir cet automne.Fin décembre 2018, Louane Emera confiait son "envie de rap" lors d'une interview accordée à RTL . "J'aimerais bien travailler avec des rappeurs. Avec Damso par exemple". C'est donc chose faite pour ce troisième album, qui pourrait présager un tournant artistique dans la jeune carrière de la chanteuse de 23 ans.