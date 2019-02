Noyelles-Godault : disparition inquiétante d'une quinquagénaire, la police lance un appel à témoins

Appel à témoins

Toute personne susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette affaire est priée de prendre contact avec les enquêteurs de la Sûreté Départementale de la Circonscription de Sécurité Publique de Lens Agglomération au 03.21.13.50.59 ou 03.21.13.51.23 (heures ouvrables) ou au 03.21.13.50.83/84 en dehors des heures ouvrables.

, et habitant non-loin de la médiathèque Michel Berger à(Pas-de-Calais), a disparu de son domicile et n'a plus donné signe de vie depuis le dimanche 24 février."D'après sa famille, aucun élément ne permet d'expliquer son départ", indique la sûreté urbaine départementale du commissariat de Lens, qui a ouvert une enquête pour disparition inquiétante.La quinquagénaire est partie, dans un créneau horaire situé entre 9 et 16 heures dimanche.Les recherches réalisées les 24 et 25 février, notamment à l'aide d'un, n'ont rien donné. La police lance un appel à témoins.Isabelle est deet mesureenviron. Au moment de sa disparition, elle portait vraisemblablement le blouson type "" de couleur verte que l'on peut apercevoir sur l'une des photos en tête d'article.