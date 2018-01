Tempête Eleanor : plus de 500 interventions des pompiers dans le Nord et le Pas-de-Calais

60 % d'activité en plus

Les pompiers ont été très sollicités ce mercredi suite au passage de la tempête Eleanor sur la région. On compte au totalLes pompiers du Pas-de-Calais sont. Ils ont par exemple dû mettre en sécurité 6 familles à Attin. Elles étaientde la Canche.Les pompiers du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP) sont intervenus à Hénin-Beaumont. La structure dubougeait avec les rafales de vent et ils sont venusL'accès au magasin a été impossible toute la journée.Dans le département du Nord, on comptaitliées à la tempête Eleanor à 18h. "L'activité opérationnelle apar rapport à un jour 'normal'", précisent les pompiers.Dans les départements de l'Oise, de la Somme et de l'Aisne, les pompiers ont réalisé au total plus de 320 interventions.