VIDEO. Bernard Minet sort un album “metal“ avec des reprises de “Goldorak“, ”Les Chevaliers du Zodiaque” et ”Bioman”

C'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février prochain, que sortira l'album du "Bernard Minet Metal Band". A 65 ans, le chanteur et musicien héninois, ex-membre des Musclés et figure du Club Dorothée sur TF1 dans les années 1980, a entrepris de dépoussiérer ses plus grands tubes pour en faire des versions metal.Une vidéo, postée sur Youtube, permet déjà de se faire un premier avant-goût de ces covers saturées des génériques de "Bioman", "Les Chevaliers du Zodiaque", "Ken Le Survivant" ou "Capitaine Flam".Le premier single, "Les Chevaliers du Zodiaque", sera disponible dès janvier sur toutes les plateformes musicales.La track-list de l'album qui sortira ensuite comprend également des reprises d'autres génériques, pas forcément tous chantés à l'origine par Bernard Minet, comme "Silver Hawks", "Conan l'Aventurier", "Les Samouraïs de l'Eternel", "Olive et Tom", "Denver le Dernier Dinosaure", "Un Collège Fou Fou Fou", "Ranma ½", "Jeanne et Serge", "L'École des Champions". Sans oublier quelques tubes des Musclés, comme "La Fête au Village" et "Merguez Partie"."A quinze ans, j’ai fait plusieurs tremplins au Golf Drouot et un jour, j’ai intégré Magpye, un groupe d’Angers de heavy rock", explique dans un comminiqué le musicien, connu également pour ses talents de batteur. "Mes premières armes sont là !”Pour son groupe de metal, Bernard Minet s'est entouré des quatre membres de Heart Attack, un combo cannois de "trash metal" formé en 2007.Une tournée va démarrer prochainement avec un premier concert prévu à Limoges le 21 décembre. Le Bernard Minet Metal Band passera par les Hauts-de-France, le 18 avril 2020, avec une programmation au Betizfest, le festival metal de Cambrai (Nord).