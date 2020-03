VIDÉO. Coronavirus : à Hénin-Beaumont où un cas a été détecté, pharmacies et supermarchés sont pris d'assaut

"Je n'embrasse personne"

Coronavirus - Hénin-Beaumont : ruée dans les pharmacies et les grandes surfaces

Plus possible, mardi 3 mars, de trouver du gel hydroalcoolique dans les pharmacies d'Hénin-Beaumont. Et ce même déjà depuis plusieurs jours. "On est en rupture depuis une semaine à peu près, on a beaucoup de demandes, beaucoup d'appels téléphoniques également déjà depuis une quinzaine de jours", dit une pharmacienne héninoise.L'annonce, lundi 2 mars, d'un cas de contamination concernant une femme originaire de la ville n'aura pas arrangé les choses. Il s'agit d'une militaire de la base aérienne de Creil, dans l'Oise, qui serait hospitalisée à Tourcoing.Sur le marché d'Hénin-Beaumont mardi, la population garde ses petites habitudes, mais avec précaution : "Je fais attention à moi, je fais mes habitudes, je fais mon marché mais je ne serre pas la main, rien. Et je n'embrasse personne", dit une habitante.Certains rayons de grandes surfaces sont également dévalisés, au cas où un confinement (qui n'est absolument pas envisagé à l'heure actuelle) serait décrété. Pour autant, tout le monde ne cède pas à la panique : "Ce serait une catastrophe que tout le monde pense comme ça, donc il faut être sur la réserve et vigilant", tempère une cliente de supermarché.