La robe de Laurence Arné a eu beaucoup de succès ce soir...



Des robes du Pas-de-Calais sur la scène des Cesar. C’est sur son compte Instagram que Sarah Kosinski a révélé les coulisses de sa participation à la cérémonie de remise des prix du cinéma français vendredi soir : « J’ai eu la chance, le privilège, l’honneur et surtout le plaisir d’habiller la sublime Laurence Arné ».Laurence Arné, vue notamment dansen 2018, donc, mais pas seulement. Trois autres femmes et même un homme sont venus sur la scène de la salle Pleyel vêtus de la même robe.embarras (comique) pour Laurence Arné :Kad Merad : Wow, très jolie robe !Laurence Arné : Merci. Elle a été dessinée spécialement pour moi.Entre alors sur scène une femme habillée de la même tenue...Comme elle le révèle dans la Voix du Nord , Sarah Kosinski n’a été contactée qu’il y a deux semaines par la costumière de la cérémonie. « Elle m’a expliqué qu’elle était tombée sur mon compte Instagram et qu’elle cherchait un créateur qui pourrait lui prêter gratuitement plusieurs robes identiques dans le cadre d’un sketch aux César », explique la Carvinoise. Un sketch remarqué par la performance de Laurence Arné et donc par les robes de Sarah Konsiski A tout juste 22 ans, la styliste continue à se forger un nom dans le monde de la mode. Elle s’était déjà illustrée par la confection de robes pour des candidates à l’, ou encore sa participation en septembre dernier à la