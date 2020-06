À Hesdin-l'Abbé, l'entreprise NCN placée en redressement judiciaire, près de 300 emplois concernés dans le Boulonnais

Trésorerie fragile avant la crise du Covid-19



Batisseur régional depuis 30 ans

En cessation de paiements, l'entreprise NCN, basée prés de Boulogne-sur-Mer, était fragilisée par la crise du bâtiment de ces dernières années. Elle s'est retrouvée à l'arrêt pendant le confinement. Tous les chantiers stoppés ont eu un impact négatif sur ses comptes. Le tribunal de commerce de Lille l'a mis en redressement judiciaire ce mardi, avec une période d'observation de six mois.Plusieurs facteurs pour expliquer cette situation dont une trésorerie fragile en raison de la crise générale du bâtiment. " On se remettait tout juste d’une crise du bâtiment qui aura duré dix ans ", indique Willy Morel, responsable de l'entreprise à nos confrères de la Voix du Nord Avec l'arrêt des chantiers de construction lors du confinement, plus de dix millions d’euros n’auraient pas été facturés comme prévu durant cette période. Placée en redressement judiciaire "pour cession", l'entreprise obtient ce mardi 2 juin, du tribunal de commerce, une période d'observation de six mois. (Joint par téléphone, la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions.)Gros recruteur de l’agglomération boulonnaise, c'est prés de 300 emplois qui sont en jeu en comptant les intérimaires et les sous-traitants. L’entreprise basée à Hesdin-L’Abbé possède aussi des antennes à Saint-Etienne-au-Mont et à Étaples. Créée en 1996, l’entreprise Nord Constructions Nouvelles a été fondée par des anciens salariés de Vatin constructions. Elle s'est imposée comme batisseur régional depuis près de 3 décennies et notamment sur le littoral. Hôpitaux, écoles ou constructions industrielle, de la frontière belge jusqu’en Picardie.Derniérement à Boulogne-sur-Mer, elle a participé à la réalisation de la Tour Marina, la nouvelle résidence de tourisme Evancy, située en face du casino, juste à côté du port de plaisance.Parmi les projets en cours, la base de glisse d’Hardelot dont elle prend en charge le gros oeuvre et qui reste d'actualité.En France, le déconfinement a permis à une partie de l’activité du bâtiment de repartir mais les surcoûts liés aux mesures sanitaires risquent de pénaliser cette reprise.