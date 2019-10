Au procès de l'ex-maire d'Hesdin Stéphane Sieczkowski-Samier, le parquet requiert 2 ans de prison avec sursis

Interview de l'ancien maire d'Hesdin

Le parquet de Boulogne-sur-Mer a requis une peine de 2 ans de prison avec sursis, assortie de 5 ans d'inéligibilité à l'encontre de Stéphane Sieczkowski-Samier, ancien maire d'Hesdin (Pas-de-Calais) jugé ce mardi 29 octobre pour "détournement de biens publics" et "détournement de biens saisis" Le procureur a également requis une obligation d'indemniser la ville d'Hesdin, ainsi que la confiscation de ses biens saisis.À l'encontre la mère de Stéphane Sieczkowski-Samier, Christiane Samier, qui comparaissait pour complicité, le parquet a reqius 4 mois de prison avec sursis.L'ancien maire Divers droite, plus jeune maire de France à son élection en 2014, est poursuivi pour l'achat de plusieurs biens, notamment de matériel de construction, avec l'argent de la commune.Il est également poursuivi pour "détournement de biens saisis" car la somme correspondant au préjudice, gelée sur son compte par la justice, a subitement disparu. Le prévenu a assuré pour sa défense qu'il s'en était servi de bonne foi, sans savoir qu'il s'agissait d'une somme saisie et alors qu'il en avait besoin d'urgence.Le délibéré sera rendu le 21 janvier. L'ancien maire d'Hesdin s'est exprimé à la sortie de l'audience :