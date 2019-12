Bouin-Plumoison : une voiture fonce dans le muret du cimetière et dégrade une cinquantaine de tombes

© MAIRIE DE BOUIN-PLUMOISON

"C'est inimaginable". Jean-Pierre Deneuville, le maire de Bouin-Plumoison (près d'Hesdin dans le Pas-de-Calais) n'en revient pas. Il n'avait jamais vu ça. La nuit dernière, vers 1h30, une voiture a foncé dans un mur qui cloture le cimetière de sa commune et a continué tout droit sur 40 mètres, endommageant les tombes qui étaient sur son passage."Il a dégradé 50 tombes en tout. Certaines sont très abîmées, d'autres plus légèrement...", raconte le maire. Pour arriver à ce "résultat", le conducteur de la voiture folle s'est endormi au volant, selon le maire. "Il roulait très vite", constate, laconique, Jean-Pierre Deneuville.Le conducteur, âgé d'environ 25 ans, originaire d'une commune voisine, s'en sort sans grosse blessure.L'endroit, la D 349, est dangereux. Il y a deux ans déjà, un accident du même type avait eu lieu mais la voiture s'était arrêtée au mur. Cette fois, les dégâts sont beaucoup plus importants : sans doute autour de 500 000 euros entre le marbre, le mur et le béton.