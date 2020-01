L'ex-maire d'Hesdin Stéphane Sieczkowski-Samier condamné à une peine de prison pour détournement de fonds publics

77.000 euros

Le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a rendu ce mardi son jugement qui avait été mis en délibéré à l'issue du procès de l'ex-maire d'Hesdin Stéphane Sieczkowski-Samier qui s'était tenu le 29 octobre 2019 , a-t-on appris auprès de son avocat Me Pierre-Henri Bovis.L'ancien édile, qui était poursuivi "détournement de biens publics" et "détournement de biens saisis", a été condamné à trois de prison avec sursis simple et 5 ans d'inéligibilité. Il écope également d'une amende de 15.000 euros et s'est vu confisquer les sommes saisies sur deux comptes (soit 49.000 et 15.000 euros).Une peine qui va au-delà des réquisitions du procureur qui avait réclamé 2 ans de sursis et la même durée d'inélégibilité.Stéphane Sieczkowski-Samier, 27 ans, est reconnu coupable d'avoir détourné 77.000 euros de fonds à son profit, pour des travaux dans sa villa personnelle. Son conseil estime le jugement "excessif" et indique qu'ils "feront appel de la décision"."M. Sieczkowski-Samier a été relaxé pour une partie des faits, notamment concernant l'aménagement d'une salle de bien-être, le tribunal estimant que ces dépenses étaient somptuaires mais pas constitutives d'un détournement de fonds". Il a en revanche "été condamné pour tout le surplus", a expliqué le procureur de Boulogne-sur-mer Pascal Marconville. "Il est relaxé à hauteur de 37.575 euros et reconnu coupable du surplus à hauteur de 77.000 euros", a précisé Me Pierre-Henri Bovis.Sa mère, Christiane Samier, également mise en cause dans cette affaire, a elle été condamnée à 6 mois de prison avec sursis pour détournement de fonds.L'ancien maire d'Hesdin (Pas-de-Calais), élu en 2014 sous l'étiquette "Divers droite" et surnommé "Sarko Boy", a été révoqué par le conseil des ministre le 21 août 2019 . Il fait toujours l'objet de deux autres enquêtes distinctes, notamment pour acquisition d'armes de troisième catégorie, prise illégale d'intérêt et complicité de faux et usage de faux en écriture publique.