Hesdin : accusé d'avoir acheté deux revolvers avec l'argent de la ville, le maire dément, mais...

Stephane Sieczkowski-Samier DÉMENTI Suite à de nombreuses menaces d'intégrité physique et de mort (notamment par des individus déjà condamnés pour ces faits), nous avons fait l'acquisition de deux armes de catégorie C, 8mm...

Le maire d'Hesdin, Stéphane Sieczkowski-Samier (DVD), a réagi lundi à la parution de notre article sur l'achat de deux revolvers de catégorie C et de balles en caoutchouc avec l'argent de la mairie.Ces dépensent datent de juillet 2018 :"soft gomm de calibre 8.8x10" munis d'un barrilet à cinq coups. Des armes d'entraînement qui ne sont utilisables par une collectivité ou des policiers municipaux qu'avec une autorisation de la préfecture.L'élu, ancien maire le plus jeune de France en 2014, a publié sur sa page Facebook un démenti sur l'information initialement publiée par Le Journal de Montreuil "Ces armes ont été déclarées, au préalable, dans les règles, auprès de la préfecture du Pas-de-Calais" assure-t-il avant de mettre en cause les journalistes.Pourtant,La préfecture a instruit le dossier et selon La Voix du Nord, le parquet a ouvert une enquête mardi, puisque cette détention d'arme peut constituer une infraction pénale.De plus, le maire affirme que cet achat fait "suite à de nombreuses menaces d’intégrité physique et de mort (notamment par des individus déjà condamnés pour ces faits)".auprès de la gendarmerie ces derniers temps, comme l'ont souligné nos confrères de La Voix du Nord Contacté par téléphone, Stéphane Sieczkowski-Samier n'a toujours pas répondu à nos sollicitations.