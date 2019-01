Hesdin : caillassage de l'agence immobilière de la mère de Stephane Sieczkowski-Samier, le maire de la ville

L'Abeille de la Ternoise - L'hebdo au coeur de votre quotidien 7vallees] HESDIN : La vitrine de l'agence immobilière vandalisée L'agence immobilière des parents du maire, Stéphane Sieczkowski-Samier, a été vandalisée dans la nuit du vendredi 25 au samedi 26...

Plusieurs impacts de pierre sur la vitrine et: l'agence immobilière Orpi du Beffroi, à Hesdin, a été vandalisée dans la nuit du vendredi au samedi 26 janvier, rapporte Le Journal de Montreuil . Christiane Samier,, maire de la ville, en est la propriétaire.! Où va le monde ? S’attaquer à des biens désormais et la prochaine étape c’est quoi ?", a déploré l'édile sur sa page Facebook . Plusieurs médias rapportent également quesur la façade du commerce.Despar Stephane Sieczkowski-Samier : "il n’y a pas eu de propos injurieux du tout ! Vous allez arrêter quand de raconter n'importe quoi !???", a-t-il encore commenté sur les réseaux sociaux.Ces dégradations surviennent dans un contexte particulier à Hesdin : le jeune élu et sa mèredans le cadre d'une enquête pour "détournement de fonds publics". Le parquet assure qu'il "envisagera" à l'issu de l'enquête.Lorsqu'il a été élu en mars 2014, Stéphane Sieczkowski-Samier était le. Trois ans plus tard, la justice avait déjà ouvert plusieurs enquêtes, notamment pourL'édile espère maintenant identifier l'auteur des faits grâce à la. La gendarmerie, en charge de l'enquête, rappelle qu'il est encore trop tôt pour faire le rapprochement entre les démêlées judiciaires du maire et cet acte de vandalisme.