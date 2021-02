Inondations dans le Pas-de-Calais : Auchy-lès-Hesdin et neuf autres communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Dix communes du Pas-de-Calais, dont Brimeux, Auchy-lès-Hesdin ou Rang-du-Fliers, on été reconnues, mercredi 24 février, en état de catastrophe naturelle. Elles avaient été touchées par des inondations en janvier et février.

Dix maires vont pouvoir souffler. Dix communes du Pas-de-Calais touchées par des inondations et des coulées de boue durant les mois de janvier et de février ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. La plupart des communes concernées par cet arrêté ministériel du 19 février, publié au Journal officiel ce mercredi 24 février, ont été sinistrées lors d'importantes crues, entre le 28 janvier et le 11 février.

C'est le cas d'Aix-en-Issart, de Bergueneuse, de Blangy-sur-Ternoise, d'Eps, de Rang-du-Fliers, de Beaumerie-Saint-Martin, de Neuville-sous-Montreuil, de Brimeux, également touchée à la mi-janvier, et d'Auchy-lès-Hesdin. Dans ce village, une dizaines de personnes avaient vu leur logement être inondé dans la nuit du jeudi 28 au vendredi 29 janvier. Quelques personnes âgées avaient passé le reste de la nuit dans la salle des fêtes de la commune.

Le village de Bréxent-Enocq a lui subi des inondations et des coulées de boue du 14 au 16 janvier dernier. L'eau s'était déversée dans le centre, totalement inondé, avant d'envahir caves et jardins. Dans le Boulonnais et le Desvrois, de nombreux cours d'eau étaient sortis de leur lit et des routes avaient dû être fermées.

Les dix communes concernées par cet arrêté disposent de dix jours "pour déposer une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance", est-il précisé dans le communiqué. Et ainsi être indemnisées.