Le maire d'Hesdin Stéphane Sieczkowski-Samier libéré après 36 heures de garde à vue

Le maire (DVD) d'Hesdin Stéphane Sieczkowski-Samier est sorti de garde à vue ce jeudi 24 janvier, vers 21 heures, a-t-on appris par le biais de son avocat.Il n'y a eu" a indiqué MHervé Krych.Depuis mercredi matin, 9 heures, l'édile est malgré tout restéde la gendarmerie du Portel, "pour pouvoir poser l'ensemble des questions" concernant l'enquête sur des, pour lesquels une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Boulogne-sur-Mer.Ces soupçons portaient "sur des restaurants, sur des achats de matériaux, sur des achats d’objets, sur des véhicules, sur les déplacements..." poursuit MKrych, et les enquêteurs cherchaient à savoir si ces achats avaient été effectuésA notamment été abordée, à l'issue de la dernière audience ce jeudi soir, la question des revolvers achetés par le jeune maire en juillet 201 8 (deux revolvers "soft gomm de calibre 8.8x10")"Monsieur le maire a donné ses explications en disant que c'étaient des biens qui avaient été achetés à l'origine par la mairie et jamais à titre personnel" souligne MKrych. Stéphane Sieczkowski-Samier s'est donc procuré ces armes "sur conseil de l’armurier, avec validation du trésorier et puis sur les conseils de plusieurs personnes".La mère de M. Sieczkowski-Samier, également conseillère municipale et placée comme lui en garde à vue,"On n'a pas été confrontés aux auditions des autres personnes"."Soit les enquêteurs vont demander des compléments d'information et essayer de mener de nouvelles investigations, soit ils vont le convoquer pour une audience de jugement." Dans tous les cas, "il va falloir établir les responsabilités des uns et des autres".Quoi qu'il en soit, le maire de la petite commune dedevrait tenir une conférence de presse dans les jours qui viennent.