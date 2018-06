Miss France et le maire d'Hesdin verbalisés pour avoir roulé en quad sans casque

Une amende de 135€

Heureuse d'avoir pu faire mon 1er gala dans le NPDC depuis mon élection



— MaevaCouckeOff (@MaevaCouckeOff) 13 juin 2018

Unaurait-il soufflé surdimanche soir ? A l'occasion de l'élection de Miss Pays des 7 Vallées, la commune recevait la Nordiste, élue Miss France 2018.Un retour glorieux pour, qui a donc été dignement accueillie parMais dans la soirée, ces retrouvailles ont quelque peu dérapé , indiquent nos confrères du journal de Montreuil. Vers, le gala se termine. La mission de Miss France également, ainsi que celle de son "chaperon".Quelques instants plus tard, Maëva Couke et Stéphane Sieczkowski-Samier sont alors, alors qu'ils roulaient joyeusement, mais"Au niveau de la salle du manège, là où se déroulait la soirée d’élection, les forces de l’ordreet l’informent de son infraction", indiquent nos confrères.La Miss, qui conduisait l'engin, s'est vu infliger une(135€), ainsi qu'unLe maire d'Hesdin, lui, a également reçu uneUne verbalisation que le maire Nos confrères de France Bleu ont ainsi réussi à capturer un message posté sur son compte Facebook avant qu'il ne le supprime. "Quand la conductrice de ton quad... Mea Culpa !", indique Stéphane Sieczkowski-Samier. "(de rouler sans casque et non de rouler avec Miss France comme pilote ;) )"De son côté, Maëva Coucke n'a pas encore réagi...