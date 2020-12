Pour s’assurer du passage du Père Noël, le maire d’Hesdin prend un arrêté lui permettant de circuler librement

Matthieu Demoncheaux, maire d’Hesdin dans le Pas-de-Calais, a décidé de prendre un arrêté municipal pour s’assurer "de la bonne distribution des cadeaux" par le Père Noël. Un peu d’humour qui fait du bien dans cette période morose.



"Considérant la nécessité pour l'autorité de police d'assurer la sécurité du Père Noël, de ses lutins et des cadeaux pour les Hesdinois par des mesures adaptées et proportionnées." Extrait de l'arrêté du maire d'Hesdin

Les fêtes de Noël édition 2020 seront décidément particulières. Dans le contexte de crise sanitaire, la fin du confinement prévue mardi 15 décembre devrait s’accompagner de la mise en place d’un couvre feu, si les conditions sanitaires le permettent. Seules les soirées du 24 et du 31 décembre ne seront pas soumises à cette règle pour permettre à chacun de se réunir - en petit comité - pour fêter dans le respect des consignes sanitaires les fêtes de fin d’année.À Hesdin, commune du Pas-de-Calais de 2300 habitants, le maire a décidé de prendre un arrêté municipal exceptionnel, visant à s’assurer "de la bonne distribution des cadeaux de Noël". Matthieu Demoncheaux autorise ainsi le Père Noël "à circuler et stationner comme bon lui semble durant la nuit du 24 au 25 décembre 2020 afin de (lui) permettre de distribuer les cadeaux dans de bonnes conditions" sur la commune d’Hesdin.Un arrêté qui a pour objectif de donner le sourire aux Hesdinois dans cette période morose, considérant "le droit de rire et de s’amuser à tout moment dans le respect de tous".Matthieu Demoncheaux invite enfin tous les habitants à déposer une collation au pied du sapin pour éviter que le Père Noël ne s’affaiblisse trop rapidement dans sa tournée. De l’humour qui permet également à l’édile de faire parler de sa commune avec le sourire.