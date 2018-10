La télémédecine expérimentée à Marconne, près d'Hesdin, pour lutter contre les désert médicaux

Dialogue entre médecin et patient

Je crois aux partenariats public - privé. L’action publique doit se réinventer et ces partenariats obligent aux résultats. Je suis fier de signer aujourd’hui ce partenariat avec @AXAFrance. pic.twitter.com/OXar5Fgh0d — Xavier Bertrand (@xavierbertrand) 3 octobre 2018

La région Hauts-de-France et le groupe d'assurance Axa ont annoncé mercreddans un territoire frappé par les déserts médicaux.A Marconne, au sein de la communauté de communes des sept vallées dans le Pas-de-Calais, un espace de télémédecinePuis "le médecin pratiquera la consultation avec l'aide des outils connectés à sa disposition (Stéthoscope, otoscope, tensiomètre...) manipulés par l'infirmière. Et comme dans toute consultation classique,", peut-on lire dans un communiqué publié par la Région et Axa.Le médecin, qui pourra être le médecin traitant du patient, pourra établir une ordonnance et éditer une feuille de soin.. Si aucun médecin des Hauts-de-France n'est libre, le patient pourra bénéficier d'une téléconsultation avec un médecin d'"Axa assistance"."L'enjeu pour notre territoire est d'apporter des solutions pragmatiques mais efficaces pour améliorer l'accès à la santé et à l'emploi des habitants (...)", a dit Xavier Bertrand (ex-LR) président des Hauts-de-France, cité dans le communiqué.Le groupe Axa et la Région ont également signé un partenariat pour les emplois numériques et la cybersécurité des entreprises ainsi qu'un parcours santé au sein d'une zone économique à Béthune.