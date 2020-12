VIDÉO. À Hesdin, l'Atelier de l'Ours et la Taupe abrite une maison d’édition et une librairie

C'est une librairie un peu particulière installée à Hesdin. Elle propose des livres pour enfants dès 3 ans et pour adolescents mais elle abrite aussi une petite maison d'édition et un atelier d'artiste. Découvrez l'univers de l'Ours et de la Taupe.

Tombés amoureux d'Hesdin il y a deux ans, Ghislaine et Thierry Lamotte décident d'ouvrir un atelier qu'ils ont baptisé : l'Ours et la Taupe. Et l'ours c'est lui, la taupe c'est elle !

L’histoire d’une reconversion choisie

Passé la cinquantaine, les enfants partis du nid, Ghislaine et Thierry décident de vivre de leur passion. Originaires du Nord, ils ont longtemps travaillé sur le secteur d’Amiens.



Cette ancienne enseignante et le professionnel de la communication donnent naissance à une petite maison d'édition : Miette Éditions. Le couple était déjà co-auteur de 6 aventures de Molly&Tom. (La taupe Molly et l'Ours Tom, encore eux !)



Leur reconversion était comme une évidence. "J'écrivais déjà, Thierry illustre et il a toute une maîtrise de la chaine graphique. Donc ça s'est imposé de façon naturelle. J'écris, tu illustres et ça fait un livre. Voilà comment on se lance dans l'aventure de l'édition !" explique Ghislaine ravie d'être arrivée là.

Miette éditions



Et leurs aventures s'adressent particulièrement aux enfants, des tous petits jusqu'aux adolescents. "Houlala", "Le monstre de la clairière" ou "Le grand voyage d'un petit nuage"... Autant de récits poétiques illustrés tout en douceur par le talent d’aquarelliste de Thierry Lamotte.

"Les enfants sont des lecteurs très difficiles" précise Thierry. "On peut jouer sur des trucs simples, on peut même affirmer que les enfants aiment bien la couleur alors on fout de la couleur partout mais c'est plus compliqué que cela. On voit de très beaux livres parfois, de très très belles images mais il faut dépasser le cadre de l'image. Le plus important c'est d'amener l'enfant vers le livre et de lui donner le goût de la lecture."



Savoir provoquer la curiosité des jeunes lecteurs sans sous-estimer leur intelligence, c'est l'objectif de ces histoires aussi ludiques que pédagogiques.



"On a une ligne éditoriale assez précise, beaucoup axée sur la nature, sur des valeurs humaines en fait, de la tolérance, de la lutte contre les préjugés, les discriminations" nous confie Ghislaine.

Un lieu de vie pour les auteurs de la région

En temps normal, le couple anime aussi des ateliers d'écriture, des expositions ou des journées dédicace. L'Atelier de l'Ours et la Taupe se veut un lieu de vie autour du livre de jeunesse et du monde de l'illustration.



On y accueille des auteurs et des illustrateurs de la région. Une petite boutique de tableaux, de livres et de cartes postales en circuits courts.



"Mais dans le contexte de la crise sanitaire, beaucoup de nos animations ne peuvent plus se tenir. D'ailleurs ce qui nous manque le plus, ce sont les salons" soupire Thierry. "Cela nous permettait de rencontrer et d'échanger avec d'autres auteurs."



Comme tous les libraires, ils proposent la vente en clique and collecte ou en ligne avec expédition. De quoi trouver de belles idées de cadeaux de Noël.