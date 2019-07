Visé par une procédure de révocation, le maire d'Hesdin va s'exprimer ce vendredi soir

Des procédures judiciaires et une gestion désastreuse de la ville

Quels recours du maire en cas de révocation ?

En 61 ans d'existence,. Stéphane Sieczkowski-Samier, élu en 2014, à l'âge de 22 ans à peine, pourrait être le cinquième.Lancée le 28 mai dernier,dans les prochaines semaines, seul habilité à prendre cette décision.doit s'exprimer ce vendredi à 18h30 lors d'une conférence de presse.Jusqu'ici, il n'a fait aucun commentaire sur la procédure qui le vise. Silence radio aussi du côté de son avocat.Isolé, le maire DVD d'Hesdin a été au fil des années et de ses frasques, dont il a fini par perdre la majorité.Pour la deuxième année consécutive, le budjet n'a pas pu être voté etsur la gestion des deniers municipaux, en pointant « une situation critique, devenue chaotique ».Stéphane Sieczkowski-Samier est par ailleurs visé par. Il est notammentde fonds publics au préjudice de la ville d'Hesdin. L'affaire doit être jugée le 12 septembre prochain au tribunal correctionnel.Le jeune élu et sa mère ont été placés en garde-à-vue à plusieurs reprises , encore dernièrement en mai et en janvier 2019, visés pour une enquête de "", concernant des restaurants, des achats de matériaux, d'objets, des voitures... et aussi deux revolvers.a aussi étépour des comptes de campagnes invalidés lors des dernières élections législatives. Comme l'indiquent nos confrères de la Voix du Nord , l’article L.2122-16 du code général des collectivités territoriales stipule qu'. Le même article prévoit aussi que la révocation entraîne de facto unependant une durée d’un an à compter du décret de révocation.Quoi qu'il arrive,l’année prochaine puisqu’en mai 2018, le conseil constitutionnel l’a déclaré inéligible pour une durée de trois ans.Pour se défendre, le maire d’Hesdin est invité, dans un premier temps, à formuler des observations sur les faits qu’on lui reproche. Il a ensuite toujours la possibilité de formuler un