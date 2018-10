Histoires 14-18 : la bataille de la délivrance

Source archives : - Gallica BNF - Pathé Gaumont - Australian War Memorial - France 3 - F. Mabille

Le bois du Bourlon, non loin de Cambrai dans le Nord de la France.Un mémorial rappelle le combat, et de vieux tilleuls en portent encore les stigmates. Le 28 septembre 1918, une division canadienne parvient à traverser le canal du Nord à sec et à s'emparer de cette hauteur stratégique.La 3 ème armée britannique peut alors poursuivre son avancée et libérer Cambrai, Valenciennes et enfin Mons en Belgique.Automne 1918, les Alliés décident de percer la puissante ligne Hindenburg.Ici, dans le secteur de Cambrai, les Allemands la pensent imprenable. Mais leurs soldats, démoralisés, usés ne peuvent résister au déferlement de 324 chars d'assauts britanniques. L'offensive est lancée par une série d'assauts avec à chaque fois la même tratégie : associer les chars et les avions de combat, coordonner l'artillerie et l'infanterie.Au premier plan, le corps canadien. Après la percée d'Amiens, les Britanniques lui demandent d'enfoncer les lignes allemandes. À sa tête, le général Currie, l'artisan de la victoire de la crête de Vimy, en avril 1917.La capture du bois du Bourlon permet d'ouvrir une brèche dans 3 lignes de défense allemandes.La ligne Hindenburg est brisée. Les villages tombent les uns après les autres. Le 6 octobre, ordre est donné de s'emparer de Cambrai.Le 9 octobre, la 3 ème division canadienne du général Loomis entre dans Cambrai, évacuée. La ville est ravagée par un incendie déclenché par les Allemands lors de leur retraite. Dans cette église, les Canadiens découvrent le prêtre de la paroisse caché dans la cave du presbytère avec quelques vieillards infirmes.Le général Loomis lui confie le rôle de maire provisoire jusqu'au retour des autorités. Les Alliés quittent alors Cambrai, délivrée pour poursuivre jusqu'en Belgique.