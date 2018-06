Histoires 14-18 : la grand-place de Béthune

Soiurce archives : - Gallica BNF - Archives Départementales du Pas-de-Calais - Pathé Gaumont - France 3 - F. Mabille

Nous sommes à Béthune, sur la Grand-Place reconstruite dans les années 20. Ici, les façades Art Déco côtoient les briques rouges du Nord. L'ensemble crée un décor à ciel ouvert, pittoresque et régional. Seul le beffroi date d'avant la Grande Guerre car au lendemain du conflit, Béthune n'est plus qu'un champ de ruines.À partir du printemps 1918, Béthune est exposée à de terribles bombardements. Un véritable orage d'acier s'abat sur la ville, 900 maisons sont détruites. Le 28 décembre 1919, Raymond Poincaré, le président de la République française remet la Croix de Guerre à la ville. Il compare son centre-ville à " un cimetière de demeures humaines. " Le beffroi est lézardé mais sauvé par les maisons qui l'entourent.Après-guerre, la loi Cornudet impose aux communes de plus de 10 000 habitants de reconstruire selon un plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension. La Grand Place fait l'objet d'une attention particulière.La municipalité de Béthune choisi un architecte, influencé par les Arts Décoratifs : Jacques Alleman. Des pignons de grande hauteur compensent l'étroitesse des parcelles et créent un certain rythme. Chaque maison est agrémentée d'un balcon, semblable à une loge qui plonge sur la place.Alleman est un grand dessinateur. Il ajoute aux façades des motifs comme un soleil, un canon, des feuilles de vigne. Il apporte un soin particulier aux ferronneries. Il invente un décor exubérant qui fait souffler de la Vie et oublier les ravages de la guerre, près de 10 ans après l'Armistice.