Un homme interdit de séjour dans le Pas-de-Calais pour avoir voulu faire chanter la fille de Brigitte Macron

Il rêvait d’être policier et faisait chanter la fille de Brigitte Macron > https://t.co/BptcfgLpfl — Le Parisien (@le_Parisien) September 26, 2019

300 000 euros et un appartement

Un Nancéen de 27 ans, sans emploi et qui préparait un concours pour devenir policier, a été condamné pour avoir tenté de faire chanter Tiphaine Auzière, fille de Brigitte Macron et donc belle-fille du président de la République, selon une information du Parisien confirmée auprès du parquet de Boulogne-sur-Mer.Le jeune homme originaire de Nancy, militant de La République en Marche, aurait contacté via la messagerie de Facebook et par mails Tiphaine Auzière, avocate au barreau de Boulogne-sur-Mer.Il aurait ainsi cherché à obtenir 300 000 euros ainsi qu'un appartement à Paris en "prétendant avoir des informations sur un proche du président de la République".L'homme n'a par ailleurs même pas cherché à masquer son identité sur ces réseaux. Tiphaine Auzière n'a répondu à aucun de ses messages, mais le service de la protection (SDLP) qui l'entoure en raison de sa proximité avec le chef de l'État, a saisi la justice.Le suspect, interpellé le 17 septembre, sera jugé le 30 janvier pour "chantage", délit pour lequel il risque 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. En attendant, l'homme d'origine azerbaïdjanaise est interdit de contact avec Tiphaine Auzière et de séjour dans le département.