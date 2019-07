L'“homme volant“ du défilé des Champs-Elysées va tenter la traversée de la Manche sur son ”Flyboard”

Franky Zapata sur son "Flyboard" à Sausset-les-Pins en mai 2018

Franky Zapata tentera cette traversée sur son "Flyboard" le jeudi 25 juillet pour célébrer les 110 ans, jour pour jour, de la première traversée de la Manche en avion par le pilote cambrésien Louis Blériot entre Calais et Douvres.Pour cette tentative il lui faudra, pour la première fois, être ravitaillé en carburant en plein vol, car son "Flyboard" n'a qu'une autonomie d'une dizaine de minutes. L'engin, véritable machine volante autonome alimentée en kérosène, est doté de cinq mini turboréacteurs qui permettent de décoller et d'évoluer jusqu'à 190 km/h.Franky Zapara envisage d'effectuer sa traversée de la Manche à une vitesse de 150 km/h sur son "Flyboard", en décollant de Sangatte (Pas-de-Calais) pour rejoindre Douvres en Angleterre. Il a suivi une préparation spécifique pour cette tentative qui va faire l'objet d'un documentaire dont la diffusion est prévue sur la chaîne Planète+ A&E Âgé de 40 ans, le Marseillais - qui a marqué le dernier défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées - a été champion d'Europe et du monde de jet-ski.