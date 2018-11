Huit migrants secourus dans une embarcation à la dérive, dans le détroit du Pas-de-Calais

Pas-de-Calais : huit migrants secourus dans une embarcation à la dérive

Huit migrants ont été secourus ce vendredi matin vers 9 heures à bord d'une embarcation au large du Pas-de-Calais, alors qu'ils tentaient de rejoindre la Grande-Bretagne.C'est le Maritime Rescue Coordintaion Centre (MRCC) de Douvres qui a contacté le Centre régional de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) du Cap Gris-Nez vers 8h30 après avoir repéré "une ou deux embarcations de migrants à la dérive dans le secteur du détroit du Pas-de-Calais" indique la préfecture maritime dans un communiqué.L'hélicoptère Caïman a été aussitôt déployé, de même que trois moyens nautiques de Boulogne-sur-Mer, Gravelines et Dunkerque. De leur côté, les autorités anglaises déploient l'hélicoptère NH90 belge, stationné à Coxyde, ainsi qu'un avion et un moyen nautique.Les migrants tentent de plus en plus, sous l'influence de passeurs peu scrupuleux, de traverser la Manche sur des embarcations volées. Un phénomène qui "explose" et alarme la préfecture. Dans la nuit de mercredi à jeudi, 36 migrants avaient été secourus à plusieurs heures d'intervalle et dans plusieurs embarcations, alors qu'ils tentaient de rallier l'Angleterre.