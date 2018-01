L'émotion reste très vive à Estrée-Blanche après la mort de deux adolescents et de deux pompiers volontaires dans l'incendie d'une maison dimanche 7 janvier.Aujourd'hui, de nombreux habitants se demandaient comment soutenir les parents deBeaucoup sont venus spontanément proposer leur aide.

Tout le monde veut se mobiliser

Incendie à Estrée-Blanche : après le drame, la solidarité s'organise

Bernard Delétré, Maire d'Estrée-Blanches ; Eliane Wallart, Mère des voisins sinistrés - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Caroline Arnold et Benoît Bugnicourt

Jérôme-melissa Delabit-vasseur APPEL AUX DONS Une urne est mise à disposition à la mairie d estree blanche pour ceux qu' ils veulent y participé Grosse pensée a pauline, Benoît et les 2 pompiers

Soutien aux familles de nos 2 collègues décédés - Leetchi.com Bienvenue sur cette cagnotte ! Suite au terrible drame qui a coute la vie à 2 de nos collègues du CS Lillers et bléssé grièvement un autre collègue, l'association OS

"On n'était pas proches, mais je leur ai déjà parlé" confie émue, Melissa, qui vivait à une centaine de mètres de la famille. "Je sais que Pauline et son frère étaient très soudés, même avec leurs parents. Ils étaient tous les quatre très soudés.""C'est difficile à exprimer, on sent qu'il y a une solidarité extrême" explique le maire d'Estrée-Blanche, Bertrand Delétré. "Tout le monde veut se mobiliser.", et un appel a été passé sur Facebook.Cet élan de solidarité touche aussi les familles des deux pompiers volontaires disparus dans l'incendie. Une cagnotte a été mise en ligne par l’Association des infirmiers sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais pour aider les familles à financer les obsèques



Par ailleurs, un hommage serait rendu jeudi à 9h30 au lycée Anatole France de Lillers, où étudiait le plus jeune des deux pompiers, Arnaud Dauchy.