Incendie d'Estrée-Blanche : la mère de famille a succombé, portant le bilan à 5 morts

Le bilan du terrible incendie d'Estrée-Blanche vient de s'alourdir, avec le décès vendredi de, dont deux de ses enfants Pauline et Benoît Boutoille (22 et 16 ans) avaient péri dans les flammes qui avaient embrasé la maison familiale.Les faits remontent à la Deux pompiers avaient également perdu la vie , lors de leur intervention sur place.Sylvie Boutoille avait été transportée au, dans un état critique. Selon nos informations, elle est décédée vendredi 11 mai des suites de ses blessures.Le père de famille avait été plus légèrement touché, et leur enfant de deux ans avait pu être sauvé.L'pour déterminer l'origine de l'incendie meurtrier est toujours en cours.Le 22 avril dernier, un cortège de 300 motards avait défilé en hommage aux victimes de cette tragédie.