Incendie d'une habitation à Zouafques : le corps d'un homme de 40 ans retrouvé, deux pompiers légèrement blessés

Les pompiers ont été alertés peu avant 12h30, ce dimanche, pour "un feu d’habitation à simple rez-de-chaussée", rue du Cheval Noir, à Zouafques (Pas-de-Calais), indique le Service départemental d'incendie et de secours (SDIS 62).Le déploiement de trois lances à incendie a été necessaire pour venir à bout du sinistre. Malheureusement, les pompiers ont retrouvé dans les décombres le corps d'un des occupants de cette habitation. Il s'agit d'un homme, âgé de 40 ans.Selon le SDIS 62, l'épouse et l'enfant de la victime ont été recueillis et relogés chez des voisins.Deux sapeurs-pompiers ont été légèrement blessés lors de l'intervention, mais leur état n'a pas nécessité de transport à l'hôpital.