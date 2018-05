Suite à l'incendie du 7 janvier dernier, à Estrée-Blanche, le sapeur Aurélien BOIDIN a reçu, ce jeudi 17 mai 2018, la médaille de l'Ordre National du Mérite, place Beauvau à Paris. Elle lui a été remise par M. Gérard COLLOMB, Ministre de l'Intérieur. pic.twitter.com/SmMFRpCIWY — SDIS 62 (@ActuSDIS62) 18 mai 2018

Blessé dans l'incendie, Aurélien Boidin était apparu en fauteuil roulant à la cérémonie d'hommage aux deux pompiers décédés. / © MAXPPP

1 an après ma nomination @Place_Beauvau, je rends hommage aux femmes et aux hommes qui ont fait le noble choix de consacrer leur vie au service de notre pays.

Partout sur le territoire, dans nos préfectures, commissariats, casernes, ils font honneur à la France. pic.twitter.com/7pjDZZIa8s — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 17 mai 2018

Le jeune Aurélien Boidin, première classe à la caserne de Lillers,. Une médaille reçue des mains mêmes du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb.Le jeune homme avait été blessé dans l'incendie mortel d'Estrée-Blanche qui a coûté la vie à cinq personnes le 7 janvier : les deux pompiers volontaireset - décédée il y a peu de temps Aurélien Boidin faisait partie des pompiers intervenus cette nuit-là. Lorsque Arnaud et Jonathan sont victimes d'un "flash-over", un embrasement généralisé" , le jeune homme s'est précipité à leur secours, avant d'être évacué,Il était apparu en fauteuil roulant à la cérémonie d'hommage à ses compagnons disparus, le 12 janvier.Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait organisé cette cérémonie, un an après sa nomination Place Beauvau, pour "ren[dre] hommage aux femmes et aux hommes qui ont fait le noble choix de consacrer leur vie au service de notre pays."



Le jeune homme avait été invité par le président Emmanuel Macron à ses voeux aux forces vives de la nation, fin janvier. Une cérémonie qui rendait hommage "aux héros du quotidien".